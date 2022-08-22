議員指粉嶺高球場環評不足　環諮會延後決定對房屋供應影響不大

政府擬收回粉嶺高爾夫球場，並撥約9公頃用地興建12,000伙公屋，但環境諮詢委員會日前就相關發展項目的環評報告討論22小時，仍未有共識，宣布延後決定，並尋求土木工程拓展署提交進一步資料。議員劉國勳今日(22日)在電台節目表示，暫緩決定顯示當局環評報告有不足，要補做有關雀鳥作息期調查需時約半年，或令建屋計劃推遲至少一年以上，但對整體房屋供應影響不大。

劉指出，未來十年33萬個公屋建屋計劃屬「頭輕尾重」，而高球場要到2029年才有房屋供應，非首5年最需要房屋的時間，而後5年房屋供應量會隨着2031年新發展區陸續入伙會追上目標。若立法會通過壓縮發展相關程序法例、調整新發展區地積比及全面審視綠化土地來源，可補充多於原本高球場規劃的1.2萬伙單位。劉又稱，新界北未來是新的中心，要全盤考慮是否仍然需要國際性高球場，抑或改為興建公園，向公眾開放，由於政府未有合適環評和交通方案，目前用來興建房屋未必合適。

環諮會主席黃遠輝今日在另一個電台節目表示，環諮會在討論高球場環評報告時，傾向兩個選項，即「有條件通過」及「補交資料」，但逾半數委員支持前者，選項自然落到要求政府「補交資料」。暫緩決定並要求政府補交資料的做法並非無先例，環保署長亦可以決定是否批准環評報告。政府補交資料和整體建屋規劃可以同步進行，相信不會阻延高球場建公營房屋的計劃。