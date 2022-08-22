極端高溫天氣持續增加　料世紀末酷熱天氣增至126天

本港剛經歷有史以來最炎熱的7月，香港中文大學未來城市研究所與其他大學進行的聯合研究，顯示本港在未來日子會有更多極端高溫天氣，溫度升幅和持續時間亦會增加，團隊建議長遠規劃及增設紓緩設施，以減低極端高溫天氣對市民健康的影響，如增加城市綠洲及酷涼地點，如戶外噴泉等降邊周邊環境溫度。

根據天文台紀錄，過去10年平均每年酷熱天氣日數約34天，熱夜約36天，團隊估算如溫室氣體排放的情況沒有改善，世紀末的酷熱天氣日數將增至126天，熱夜達136天，即由5月至8月幾乎每天都是酷熱天氣，甚至在4月和9月亦出現酷熱天氣。團隊指，當酷熱天氣警告於下午4時半仍然生效，政府會開放全港19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，但基層市民未必選擇前往夜間避暑中心，甚至認為不切合他們的實際需要。

研究團隊建議，政府可考慮在熱夜風險較高而長者、低收入人士和無家者較多的地區多增設夜間避暑中心，例如深水埗、油麻地及土瓜灣等，亦要改善中心的設備、環境和管理，選址便利，令有需要人士願意前往使用，才能幫助市民應對酷熱天氣。同時，改良公園和公共空間的設計，提供降溫設施亦相當重要。政府或非牟利機構亦可在人流較多的社區空間增加「酷涼地點」或「城市綠洲 」，設置戶外噴泉、嬉水區、噴霧等設施，以降低周邊的環境溫度。