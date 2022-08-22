送貨員認參與旺角非法集結囚4個月　官指：早已預備衝突

2019年9月29日港島一帶有大型遊行示威，同日有示威者於旺角警署外非法集結。警方拘捕多人，其中4男2女被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及襲警等罪。其中2名男被告早前認罪，本身因另案正服刑的其中1人承認管有雷射筆的須加監125天，認參與非法集結的另1被告今（22日）在西九龍法院被裁判官施祖堯判囚4個月。

今接受判刑的30歲送貨員黃家偉，早前承認一項參與非法集結罪。案情指，當日晚上10時許，有市民在旺角警署外集結，期間有人向警署掟汽油彈、有人在馬路點火，亦有人用雷射筆照射警署及叫囂。警員隨後採取拘捕行動，在被告身上搜獲護目鏡、手套、螺絲批等物品。

辯方求情指，被告為人內向、較為沉默，之前一直任職電單車送貨員，現時正在進修電腦程序編碼課程，未來期望向該方向發展。辯方指事件距今已3年，被告已感到後悔，而且社會氣氛改變，被告重犯風險低，冀法庭輕判。裁判官指，被告當時戴上口罩遮蓋面容，頸上掛著護目鏡，手上有手套及螺絲批，雖然呈堂片段見到被告該時沒作出甚麼行為，但他在警方勸喻之下不願離場，又穿戴裝備，顯示他預備衝突，決定判監4個月。

案件編號：WKCC 1825/2022