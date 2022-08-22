租務管制形同虛設　劏房居民請願　促港府加強執法

本港基層住屋問題一直惹人詬病，政府雖於今年初通過《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》(劏房租務管制)，規管劏房租務事宜，惟關注劏房居民權益的團體卻指條例生效7個月以來，政府的巡查及執法不達標，民間監察政府推行租管陣線(下稱：「租管陣線」)成員與劏房居民今日(22日)到差餉物業估價署請願，要求差餉物業估價署署長與他們會面，並加強執法，以令劏房租務邁向較合理情況，惟行動遭保安阻撓，署長亦未有現身。

根據政府早前的計算，目前全港約有12.2萬個劏房，新法例要求所有新訂定的劏房租約，需要向差估署登記。不過，劏房租務管制已實施超過半年，差估署只收到約4,500份「劏房」租賃通知書(AR2表格)，半年內主動巡查只有400宗，且並未有針對任何違反法例者作任何檢控，估計需要150年才可以巡查全港所有劏房。

團體批評差估署一直「被動地執法」，租管陣線及劏房居民不忍租管法例變成「紙老虎」，猶如守株待兔，等待違反劏房租務管制法例的違法者落網。團體今早在差估署門外請願，並即時向差估署署長蕭家賢表達意見，並向署長遞交請願信，促請差估署更主動執法，保障劏房租客的合理權益，署方最終派職員接過請願信。