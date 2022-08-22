旺角情侶追債謀殺案共拘12人分4案處理 全押後至10月底再訊

今年5月下旬旺角發生命案，一對俱姓張（46及59歲）的情侶，到砵蘭街一間釣魚機賭檔收債時，遭約10名大漢持刀襲擊，造成男死女傷。經調查後，警方先後拘捕及落案起訴涉案10男2女，各被告今（22日）在九龍城法院提堂，仍暫毋須答辯，以待警方進一步調查及安排化驗。案件押後10月27日再訊，各人續須還押。

首案被告依次為楊永松（37歲）、謝應權（32歲）、林穎彤（20歲、女）、黃偉健（37歲）及售貨員姚守兵（33歲）。次案被告為廚師鄭家豪（31歲）、裝修工陳家松（34歲）及售貨員卓振強（32歲）。第3案被告為高雅證（50歲）及趙麗娜（51歲、女）。第4案被告為許家富（20歲、操普通話）及李德倫（21歲）。

除了姚守兵及趙麗娜外，其餘被告均被控謀殺罪，控罪指他們於於2022年5月27日，在旺角砵蘭街299號2樓與其他不知人士，謀殺男子張志傑。姚及趙則被控於上述同日同地和其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害女子張玉蘭，意圖使該女子張玉蘭身體受到重傷害。

案件編號：KCCC 1274、1314、1428、1515/2022