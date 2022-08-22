專家促放寬入境檢疫至「0+7」　梁栢賢：民心所向

港府放寬入境檢疫安排至「3+4」後，多名傳染病專家紛紛認為本港可進一步放寬至「0+7」，即入境人士只需7天在家醫學觀察，毋須酒店檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(22日)於電台節目表示，現時入境確診數字相比本港整體數字為低，只佔0.8%，認為「3+4」方案利多於弊，而且有「紅黃碼」配合，相信本地風險不會增加。他說，完全取消酒店隔離必須先符合3個條件，包括推動第四階段疫苗通行證，以接種第3針作基本要求、下調疫苗通行證至12歲以下幼童，以及引入新疫苗推動接種率。他又建議政府應向大眾多作解說，以推動第四階段疫苗通行證可以實施「0+7」作誘因，吸引市民打針。

醫院管理局前行政總裁梁栢賢亦於其社交平台發文表示，很多新冠快測染疫的個案未有向當局呈報，其緊密接觸者亦無法跟進，因此認為近日個案上升是可以理解。梁栢賢提到，政府現時處理疫情基本上採取較寬鬆的態度，使到混合群體免疫效用逐步發揮，大大減低冬季疫情大爆發的風險。

梁栢賢期望政府能夠隨着這個復常方向，逐步取消圍封強檢、放寬學校全日面授教學、盡快將入境檢疫放寬至「0+7」，並形容是「民心所向」。梁續指，世界很多地方已全面取消入境檢疫限制，澳門最近亦不需要打針證明可以入境，認為在經濟及民生的考慮下，政府應積極放寬防疫措施。