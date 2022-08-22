車Cam直擊：飛轆擊中客貨車　網民晒片籲提供涉事車資料

有網民今日(22日)在社交網上傳一段飛轆擊中客貨車的「車Cam」片 ，顯示事發於上周五(19日)早上8時50分左右，樓主父親駕駛客貨車，沿獅子山隧道公路往九龍方向駛至新田圍邨附近，被對面線一個大車轆擊中車頭，幸好未有釀成嚴重車禍。不過，樓主坦言「差啲就令到我無咗個daddy」，呼籲有心人提供其他車cam片或肇事車輛的資料。

從「車cam」影片見到，當時天色昏暗，下着滂沱大雨，車輛均開車頭燈行駛。期間，一個大車轆從對面線飛彈上半空，飛越路中石壆及一輛私家車，直撼樓主父親的客貨車車頭，發出「嘭」一聲巨響，撞擊力頗為驚人。其後，樓主的父親落車查看，證實客貨車泵把飛脫，車頭嚴重損毀，而樓主父親險成飛轆亡魂。

其實，樓主上周五已在社交網發文講述事件，呼籲有心人提供涉事車輛的資料。至今日，樓主再於社交平台發文，指懷疑車轆屬於一輛駛經的泥頭車，「希望各位有心人可以幫忙搵一搵，個架大車車牌……，因為片中好大機會係呢架車甩咗個大車車胎出嚟，但因為當時落太大雨車cam 影唔到」。