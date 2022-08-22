退休漢以二胡拉《榮光》獲脫無牌演奏罪　官：控方證據不足

六旬退休漢在東涌街頭拉二胡演奏社運歌曲《願榮光歸香港》時，被警察票控無牌演奏樂器，被告不認罪，案件今天（22日）在西九龍法院開審。經審訊後，暫委裁判官談立豐指控方沒提出足夠證據，裁定表證不成立，沒有聘請律師、自行作代表的被告可獲500港元訟費。

68歲被告李解新，報稱退休人士，傳票控罪指他在2022年4月29日下午5時06分至29分之間，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在東涌市中心巴士總站的行人路上的公眾街道奏玩二胡。高級警員吳維基作供指，當日下午收到噪音投訴，到場後見到被告坐在摺椅上演奏二胡，並有擴音器及咪高峰轉播。當吳及同袍上前了解時，被告一度想收拾物品離開，但遭到阻止，其後被告稱「你要票控我，我就繼續拉二胡」。被告親自盤問吳，當日他演奏的歌曲屬甚麼性質，遭裁判官打斷，指出歌曲性質與控罪無關。

裁判官聽取控方案情後，裁定本案表證不成立，因控方只能證明被告在涉案地點拉二胡，但沒提供證據顯示被告有否獲得許可。脱罪後，被告在庭外指會繼續參與街頭演奏。

案件編號：WKS 7238/2022