4人被控前年7.1銅鑼灣非法集結　演藝學院男生認罪囚4個月

2020年7月1日數以千計的示威者在灣仔及銅鑼灣一帶設置路障和縱火，期間有示威者在高士威道和禮頓道一帶高聲吶喊、與警方對峙，以及破壞一幅祝賀香港主權回歸的橫額，警方掃蕩時拘捕共68人。事隔接近2年後，其中4名被捕男子被警方落案起訴1項非法集結罪，其中一名演藝學院男學生早前認罪，今（22日）在東區法院被主任裁判官嚴舜儀判處監禁4個月。

案中4名被告分別為葉健榮（40歲、送貨員）、林永耀（24歲、工程師），以及同為22歲的學生蔡偉賢和黎子元。控罪指4人於2020年7月1日，在銅鑼灣高士威道66號或附近與其他不知名人士參與非法集結。葉和黎承認控罪，葉早前被判監4個月，黎則還押至今被判監4個月；林和蔡不認罪，案件已排期於11月28日開審。

辯方早前求情指，黎15歲已考獲鋼琴及雙簧管演奏級，及後獲演藝學院全額獎學金。辯方今日補充求情，指報告反映被告不適宜進入勞教中心，他有良好背景，以及對犯案感到後悔，逐冀求法庭能夠輕判。裁判官判刑時指，被告在被捕後一直努力更生，爭取好成績，因此下調量刑起點至6個月，加上被告認罪獲減刑，最終刑期是囚4個月。

案情編號：ESCC 713/2022