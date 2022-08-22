再多5名新冠患者離世　其中兩人未打3針疫苗

本港新冠肺炎疫情持續。醫院管理局今日(22日)公布，過去一日呈報5宗患者離世個案，分別為4男1女，年齡介乎63至96歲，其中有兩人未打齊3針疫苗。5名死者中，其中一人為96歲男子，已打三針疫苗，有高血壓及慢性氣管病，住院舍，在亞博隔離時發現發燒及氣促，轉移到北大嶼山醫院急症室，於7月29日測試確診。入院後經過治療已轉為無確診，但隨後有氣促、血含氧量下降，心臟酵素有升高，於8月21日離世。

第二名死者為72歲男子性，已打三針，有高血壓、中風、糖尿病，及重肌無力症，於7月14日號因胰臟炎入院，入院後到7月26號核酸測試確診，相信是院內感染，於8月21日過世。第三名是77歲男子，沒有疫苗接種記錄，有高血壓、冠心病、癌症及心房顫動，於8月12日快測確診，8月13日經視像診症，於8月20日到指定診所轉介急症室，到天水圍醫院急症室求診，有發燒、咳嗽，經X光發現有肺炎情況，亦都核酸測試確診，隨後轉送博愛醫院，情況很快轉差，於8月21日離世。

第四名是92歲女子，已打三針，居住在院舍，有心臟病、心臟衰竭。8月14日於將軍澳醫院急症室求診，當時進食差，沒有發燒。曾於七月尾因為新冠病毒入院，其後康復。入院期間沒有任何測試發現陽性。於8月21日過世，相信與新冠病毒無關。第五名是63歲男子，已打兩針，有糖尿病、多次中風。於8月21日經威爾斯親王醫院急症室入院，因為氣促及整體身體狀況差。經X光檢查發現有肺炎，於8月18日第一次快測確診，入院時氣促情況已差，需要高濃度氧氣，其後情況一步一步轉差。於8月21日離世。