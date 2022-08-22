學員必修人生規劃等3項基礎訓練　友師政治背景非考慮因素

至於在全年5大範疇中，其中在迎新活動上，令學員及家長了解計劃目的，介紹友師，亦會進行計劃前評估。在必修的基礎訓練上，包括3大活動，牽涉人生規劃、能力提升及財務規劃。而在選修的基礎訓練上，政務司司長陳國基指學員可能包括少數族裔，所以會有中文能力提升等，亦會有社交禮儀及藝術班的訓練。

在友師與學員互動環節，陳指希望友師向學員分享人生經驗，為他們擴闊社交網絡，因為基於家庭關係，「有學生好多嘢都無見過無去過」。此外，在多元團體活動上，陳指會安排學員到不同行業參觀，了解新興產業發展。同時，學員會參觀公營及私營機構，又包括飛行體驗活動等，等「佢哋親身體驗下坐飛機嘅感覺」。至於紀律部隊工作及義工服務亦是體驗活動之一，亦會包括與精英運動員交流，提升語言能力，學習音樂和樂器，陳國基指好多學生都指想學好英文。最後，為畢業典禮及擴闊社交網絡，包括會成立校友會，維持兩者的社交網絡，「唔喺一年之後就唔再見」，將來人與人之間的會更加好。

被問及計劃會否設立「KPI」時，以及如何遴選友師時，陳指大學會協助為學員做評估，強調是「思考性」上的評估，重點不是「技巧性」，例如「學多幾級鋼琴等」。另外，學員挑選時不會關注入息水平及成績優劣。陳又指希望大公司團體推薦友師，政治背景不是考慮因素。