亞博館治療中心傍晚重開　設200床位接收3類新冠患者

本港疫情診數連日破6,000宗，醫管局今日(22日)宣布將於傍晚開放亞博館治療中心接收病人。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業醫生表示，由於病情持續嚴峻，公立醫院床位緊張，故今日傍晚起將重新啟用亞博館，開放的8號及10號展館預計將提供200張床位。當局稱，期望可與「北大嶼山醫院感染控制中心」的病床產生協同效應，以醫療入院壓力。而李續稱，若有進一步需要，將擬增加至500張病床，也有方案可調動人手。

李指，亞博館新冠治療中心的8及10號場館將接收3類病人，包括未有家人照顧的社區確診長者、在竹篙灣檢疫中心病情較複雜的患者，以及公立醫院情況穩定的病人。另外，當局亦稱已制定實名調動人手方案，初步會調動100名醫護人員和專職醫療人員去接收亞博館病人。其續指，如果確診人數繼續上升，會有需要進入第3階段的病床調動計劃，屆時無可避免會有更多非緊急服務受到影響，包括非緊急手術、非緊急住院治療及日間服務等。

另外，李又指今日留院的確診病人已達2,100名，而危殆嚴重的病人數目亦上升不少，自8月初起，需要使用氧氣及呼吸機的病人一步步上升，已對醫院構成壓力。另外，小朋友亦是當局擔心的地方，入院治療的11歲以下確診病人有上升趨勢，截至昨晚(21日)已收到135宗個案。公立醫院亦需要調動更多病床去接收新冠患者。