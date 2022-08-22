13院舍現新個案　兩護老院爆疫　疑經確診員工播毒

本港連日有多間院舍出現新冠確診病例。衞生署衞生防護中心今日(22日)表示，昨日(21日)有13間院舍出現新個案，涉及7間安老院舍及6間殘疾人士院舍，共100名院友列為密切接觸者。而早前呈報位於柴灣的扶康會清蘭之家疑有大型爆發，累計9名員工及院友染疫；而青衣青和居護老院再多9名院友及5名職員確診，目前累計有21名院友及10名員工確診。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，扶康會清蘭之家分開2層，共有50院友及38名員工。最先的個案是3樓1名護理員，已打3針，報稱於上周二(16日)出現流鼻水，當時快測沒有染疫，仍有上班。上周四(18日)夜班時進行快測，結果均沒有染疫。直至上周五(19日)離開院舍後進行定期核酸核測才得知確診，且病毒量高。直至昨日，再多8名3樓的院友經快測確診，當局要求同層其他未受影響的16名院友受檢。至於上周五公布的青衣青和居護老院，當時有12名院友及5名職員確診，有約100名院友為密切接觸者需去亞博檢疫中心，其後發現多9名密切接觸者於檢疫期間確診，多5名員工確診，目前青和居總112名院友中，有21人中招；63名員工中，有10人染疫。

過去7日，有58間院舍出現個案，比前兩周分別40及44間；以及再之前連續6周的介乎22至30間，有明顯升幅。署方指，殘疾人士院舍的爆發，跟老人院舍的爆發不同，長者在院舍後很少外出，加上探訪較少，且有嚴格規定，故相信安老院舍出現個案，必定是有員工受感染後再傳染予院友；殘疾人士方面，則涉及兩方面，一方面是部分殘疾院舍院友可外出、甚至外出工作，故在社區有風險受感染；或者跟老人院舍一樣，經員工傳染。