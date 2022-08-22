添160宗學校呈報確診　7班別現傳播須停課一周

本港疫情復熾，連日新增確診數字屢破6,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(22日)表示，新增83間學校呈報共160宗確診個案，涉及127名學生及33名職員，分別來自64間幼稚園及幼兒園、10間小學、9間中學。另外，有31間學校於過去一周出現多於2宗個案，其中7間學校疑有播疫風險，個別班級須停課一周。

停課的班級包括，大埔香港教育大學幼兒發展中心(幼稚園部)共3人染疫，幼嬰班11名學生中，有1名學生確診，該班2名老師亦相繼染疫；東區維多利亞(海峰園)幼兒園共3人染疫，K1A1班24名學生中，有1名學生確診，而任教該班的2名老師亦受感染；深水埗協康會富昌中心共2人染疫，班別「荷蘭房」的18名學生中，2人確診；屯門宏廣國際幼稚園共3人染疫，K2A班19名學生中，分別有2名學生及1名老師確診；東區柴灣蒙特梭利國際幼稚園共4人染疫，K1至K3組別13名學生中，共2名學生及2名教師確診；灣仔聖保祿幼稚園共3人染疫，N4B班31名學生中，有3人確診；九龍城「Stamford American School Hong Kong」共6人染疫，7RENR班18名學生中，有6人確診。