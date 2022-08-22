兩超市疫下兩年加價約10%　水餃商品售價飆達40%

市民生活復常、第二階段消費券亦已開始派發，有政黨「超市價格關注組」發現，過去兩年超市物價加幅達10%。關注組於2020年8月28日、今年8月5日消費券派發前，以及派發後的12日，收集2間超市生抽、紙巾等的12款與民生息息相關的貨物價格，加總後製作價格指數。比較兩年之間的變動，他們發現兩間超市的價格指數均錄得接近一成的升幅，當中以惠康的升幅較顯著，價格指數升達12%，而百佳則升9.2%。東網正向兩間超市查詢。

關注組指出，惠康的貨物價格指數增幅於電子消費券派發前已達到10.2%，消費券派發後再增1.6%，加價的幅度較進取。而百佳於第二階段電子消費券前的價格指數與兩年前比較，升幅有4.4%，但於發放消費券後價格指數飆升4.6%，比發放消費券前所計算的兩年來加幅還要多，對比兩年前則升達9.2%。關注組稱百佳不但在消費券發放後順勢加價，幅度亦非常進取。兩超市的價格指數增幅均受一款灣仔碼頭韮菜豬肉水餃(180gm)的售價變動影響，兩年前的售價僅17.9港元，但於今年已升到約25港元，貴了接近40%。而百佳售賣的200克的嘉頓花生味威化餅由兩年前的7.9港元加至12港元，飆約52%；惠康所售的500亳升淘大金標生抽則由兩年前的11.5港元加至16.5港元，升約44%。

「超市價格關注組」召集人、議員顏汶羽認為，超市售賣的不少是生活必需品，不僅受疫情影響有限，營業額反而在疫情下大幅提升，批評如此進取的加價舉動並不合理。他們又認為經濟活動正恢復，但不代表商界可以調高日常必需品的價格「賺到盡」、「割市民荷包」，促商界履行企業社會責任，配合消費券計劃減價，而非借機加價。