反對警方引《國安法》申手令查手機　黎智英申司法覆核押後裁決

壹傳媒黎智英於前年8月被捕，期間警方檢取了他的2部手機。黎及後入稟指手機內涉及新聞材料等資料，認為警方無權查閱，高院其後下令把相關資料暫時封存。至上月律政司再憑《港區國安法》實施細則再申領手令，要求搜查手機內涉及國安的「指明證據」，包括新聞材料。黎早前再入稟提出司法覆核，認為「指明證據」不應包含新聞材料，要求高院撤銷手令。高院今(22日)開庭處理。法官陳嘉信聽罷雙方陳詞後，表示最快在2個星期內頒布裁決，最遲則會在3個月之內。

是次司法覆核申請人是黎智英，建議答辯人是警務處處長。申請人在其覆核申請書指，他被檢取的2部手機內有新聞材料。法官較早前指令申請人呈交清單，期間與訟雙方協議把資料封存。至今年6月律政司表示，會爭議其中8,179項聲稱是新聞材料的資料。到了7月8日，律政司通知申請人，稱他們已根據《港區國安法》第43條實施細則，由指定裁判官羅德泉簽發新手令。在這手令下，警方有權搜查有關「指明證據」，包括新聞資料。申請人稱，警方是想利用《港區國安法》手令，來迴避早前所訂下的協議，認為搜查新聞材料應受《釋義及通則條例》限制。

代表律政司的資深大律師庭上指，《釋義及通則條例》並不適用於《港區國安法》及有關實施細則。即便如此，相關普通法案例已經說明，新聞材料是否應該受保護，要視乎每宗案件的個別案情，並非絕對，最重要的考慮因素是公眾利益，裁判官要平衡各方利益才簽發手令。申請人代表的資深大律師就強調，新聞材料應剔除於「指明證據」之外，他們又關注到，裁判官有沒有權力簽發涉及新聞材料的手令。法官最終押後宣布判決，期間受爭議的新聞資料會繼續封存。

案件編號：HCAL 738/2022