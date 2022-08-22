衣履及食品能源價格升幅明顯　7月通脹率錄1.9%

政府統計處今日(22日)公布今年7月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，7月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.9%，較6月份的相應升幅1.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在7月份的基本通脹率為1.9%，較6月份的1.8%略高。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年7月止3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至6月止3個月的相應升幅則為0.1%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升15.1%、衣履上升6.5%、基本食品上升5%、外出用膳及外賣上升3.5%、煙酒上升2%、交通上升1.5%、雜項服務上升1.4%、耐用物品上升1.2%和雜項物品上升0.5%。

政府發言人表示，7月基本消費物價通脹儘管進一步微升至1.9%，總體來說維持溫和。食品、能源相關項目及衣履價格繼續錄得明顯按年升幅，其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。由於一些主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期在一段時間內將持續顯著。然而，本地成本壓力應繼續輕微，總體而言通脹在短期內應會保持溫和。