訛稱母親做手術借2萬　扮已還款1.5萬　水務署技工被起訴

廉政公署今日(22日)落案起訴一名水務署技工，控告他涉嫌欺詐一名機電工程署前同事向他貸款2萬港元，並訛稱已向該前同事償還逾15,500港元。被告已獲准保釋，以待本周三(24日)在觀塘裁判法院答辯。

被告張傳鴻(24歲)為水務署技工，被控4項罪名，即兩項欺詐及兩項企圖以欺騙手段逃避法律責任，違反《盜竊罪條例》第16A條及第18B(1)(a)條，以及《刑事罪行條例》第159G條。他於2019年8月入職水務署，在此之前，他任職機電署見習二級技術員，於2020年5月至2021年5月期間，一名機電署前同事應被告要求，借了6筆貸款共逾3.6萬港元給被告。

兩項控罪涉及其中兩筆貸款，被告涉嫌向上述前同事虛假地表示，曾支付母親醫療費用及需支付母親的手術費用，並意圖詐騙，誘使該前同事向他借出共2萬港元。餘下兩項控罪指，被告涉於2021年4月至7月期間，兩次虛假地向該前同事聲稱他已轉帳共逾15,500港元至前者的銀行帳戶，企圖不誠實地獲得免除償還部分貸款的現有法律責任。廉署調查發現，截至2022年2月，被告尚欠貸款人25,600港元。