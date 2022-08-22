中電交屯元天停電最終報告　起火原因料與附近低壓電力裝置有關

元朗朗屏電纜橋6月21日晚發生大火，導致天水圍、元朗及屯門大範圍停電。機電工程署今日(22日)表示，中華電力有限公司已完成調查，並於今午(22日)約12時向機電署署長提交最終報告。報告中，中電分別闡述當日意外的起火位置、事故起因及改善措施，其中指出起火位置相信在鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。

中電稱，已為轄下所有電纜橋作出改善措施，包括加裝防火及滅火裝置、更換所有或會引致火警的低壓電力裝置等。並正為相關輸電設施進行風險評估，以檢討發生事故時的應變措施及計劃進行相關演練。

另外，機電署亦正聯同獨立第三方專家仔細審視報告，評估上述事故原因是否理據充分及改善措施是否適切。在有需要時，機電署會要求中電釐清報告內容和提供進一步資料。機電署已要求中電在適當時候向外公布報告的具體內容。就是次事故，政府已收悉中電於意外發生後3日(6月24日)和2周後(7月6日)所提交的初步及詳細報告，惟對意外的成因，由於專家收集樣本的詳細化驗及相關分析工作需時，所以中電需要更多時間擬備最終報告。