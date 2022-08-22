8人涉前年8.11太古站非法集結　1女生認罪9.29判刑

前年8月11日，全港各區都有示威堵路活動，入夜後警方於港鐵太古站出口附近拘捕多人，其中7男1女被控參與非法集結等不同控罪。案件今天（22日）在東區法院開審前，一名女學生改口承認非法集結罪，須還押至9月29日待求情及判刑，期間裁判官為她索取背景報告。另有一名音響工程人員承認無牌管有無線電通訊器具罪，但否認非法集結，故與其餘被告須繼續受審。

8名被告依次為林韋丞（24歲，音響工程人員）、黎卓然（30歲，戲院經理）、文城康（23歲，電腦軟件工程師）、陳堃榮（18歲，無業）、謝誠謙（28歲，工程師）、余巧茵（21歲，學生）、戴偉軒（29歲，侍應）及陳朝安（28歲，銷售員），同被控於2019年8月11日，在港鐵太古站C出口參與非法集結。林韋丞、陳堃榮、陳朝安另被控分別管有雷射筆、彈射器及金屬彈丸。文城康則另被控同日在太古站出口內的扶手電梯阻撓警長59103。

被告余巧茵及林韋丞各承認一項罪名。案情指，當日下午約1時，有示威者佔據銅鑼灣主要幹道，至晚上開始以「快閃」形式分散到不同地區搗亂。期間有逾100人集結在康山道一帶，他們向到場的警車照射雷射筆、投擲硬物，以及出言威嚇警員。及後警員落車追捕並拘捕余，當時她身穿黑色衣物。林亦於當場被捕，並被搜出一部無牌無線通話機。

案件編號：ESCC 1773/2021