政Whats噏：污穢後巷掃唔盡　鄭泳舜：政府唔好放炮仗咁做完算

政府早前展開為期3個月嘅打擊衞生黑點計劃，雖則政府列舉咗逾600個黑點出嚟，但喺社區內嘅衞生黑點可能多出10倍、甚至100倍以上。好似議員鄭泳舜日前落區，行兩行就見到污穢不堪嘅後巷，佢話政府唔好用放煙花同放炮仗咁，以為掃過就算，咁好快又再故態復萌，要求政府修例加重罰則去處理。

鄭泳舜聯同深水埗區議員劉佩玉一齊去咗視察深水埗桂林街同汝州街嘅後巷，見到後巷放滿晒雜物，兼且地下積咗好多污水，亦見到放咗一大堆用嚟搭棚嘅竹枝，仲見到老鼠爬行。

劉佩玉話深水埗最多「三無大廈」，加上近北河街街市嘅地方，後巷堆滿棄置嘅雜物，有啲仲係商戶棄置嘅垃圾，搞到好多多蟲、鼠同蟻，鼠患係最嚴重嘅嘅，有啲後巷更加係長期被人霸佔，10幾年嚟都冇改善，仍然有人將公家地方私用嘅問題。

佢仲話後巷問題唔單止有垃圾，又有棄置建築廢料，涉及好多個部門，例如食物環境衞生署，仲有地政署，環境保議署同政路政署等，希望政府成立嘅「地區事項統籌工作組」可以協調到咁多個部門去解決問題。

雖然認同政府話衞生黑點係老大難嘅問題，但鄭泳舜直指對於衞生黑點嘅問題，政府要加大力度去處理，唔希望係煙花式同放炮仗式，只係短時間去處理，政府必須係長期跟進。

其實卓永興都多次解畫，話計劃係持續性嘅，但係政界人士都抱有疑慮。鄭泳舜就希望政府透過立法同修例去處理，佢舉例，話見到喺後巷嘅物品貼咗4小時移走嘅通知，但之後啲人將啲嘢移嚟移去，之後可能又移返去原位，所以政府要考慮透過修例，加強罰則處理，咁先收到阻嚇作用。

佢仲話希望政府透過「地區事項統籌工作組」，唔止處理後巷問，希望可以一併處理埋店舖擴張，冷氣機滴水等問題喎。