鐵騎長命斜驅馳　車手失手「自炒」　網民直呼玩命

座下鐵騎，霍霍狂嗷，引擎一驅，絕塵而去相信是不少男孩的夢想，惟仍需顧慮安全，勿禍己害人！今日(22日)網傳一段車Cam影片，錄下1名青年日間時分，腳踏一架疑似小型電單車，於素有「長命斜」之稱的黃大仙沙田坳道一帶亡命飛馳，期間花招疊出，青年更一度大炫車技，惜火候未到，迎坡而上之際突然甩轆「自炒」，座下「烈火戰駒」頓時翻側、橫亘路邊。幸青年走避得及，且路邊未見來車或途人經過，故無重大損傷。雖事件未釀成嚴重意外，惟涉事畫面仍險象環生，遂於網上引起熱議。

片段伊始，即見該名黑衣車手自小道彎位劃出，隨弧線直剷上坡，更一度欲使「托孤輪」絕技，舉車單轆前驅，惟他疑小覤沙田坳道「奪命斜」，平衡頓失，整架電單車隨即180度翻側，幸車手走避及時，不然恐遭皮肉之損。該「少年車手」事後仍未有收斂，稍事整息後即扶正麾下鐵騎，繼續驅車沿斜打轉，淬練車技。雖勇氣可嘉，惟仍有不少網民擔心長此下去，終生變故，遂議論聲不斷。

不少網民反映該路段素來易生意外，認為該青年罔顧安全的做法值得商榷，指其「沙田坳道都夠膽玩，唔怕碌落去」、「仲諗住繼續踩，玩命......」亦有網民讚嘆該名車手身手矯健，走避及時，「都幾好技術，咁樣都可以企到係地唔落地」。無論如何，愛好縱癡人熱忱，仍需注重安全，特別身居馬路虎口，尤須謹慎，莫使意外發生方至追悔難及。