63地點納強檢　深井6廈污水帶疫上榜　涉海韻花園及浪翠園

再增63個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(22日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(23日至24日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約94%預約名額。政府明日將於南區石排灣邨、葵涌安蔭邨及深井浪翠園重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨及深井海韻花園的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.屯門悅湖山莊13座

2.屯門悅湖山莊6座

3.大埔大元邨泰德樓

4.深井海韻花園5座

5.深井海韻花園4座

6.深井海韻花園1座

7.深井海雲軒1座

8.深井海雲軒2座

9.深井浪翠園4座

10.油塘油麗邨碧麗樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.香港仔石排灣邨碧山樓

2.大圍美城苑逸城閣

3.沙田水泉澳邨河泉樓

4.天水圍天耀二邨耀豐樓

5.筲箕灣東濤苑暉濤閣

6.天水圍天愛苑愛潮閣

7.紅磡海濱南岸1座

8.秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

9.粉嶺嘉福邨福樂樓

10.馬鞍山錦英苑錦智閣

11.大圍嘉田苑嘉慧閣

12.將軍澳寶林邨寶仁樓

13.馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

14.沙田駿景園7座

15.紅磡海濱南岸3座

16.油塘鯉魚門邨鯉意樓

17.黃大仙天馬苑駿安閣

18.大埔明雅苑明昌閣

19.葵涌安蔭邨祥蔭樓

20.將軍澳日出康城首都1座(左翼及右翼)

21.將軍澳裕明苑裕榮閣

22.上水天平邨天朗樓

23.藍田廣田邨廣逸樓

24.秀茂坪寶達邨達富樓

25.大埔廣福邨廣禮樓

26.石硤尾石硤尾邨美如樓

27.粉嶺皇后山邨皇滙樓

28.大埔太和邨亨和樓

29.長沙灣海盈邨盈輝樓

30.屯門兆安苑定祐閣

31.沙田水泉澳邨清泉樓

32.馬鞍山錦英苑錦悅閣

33.將軍澳將軍澳中心5座

34.紅磡黃埔花園翠楊苑2座

35.鰂魚涌西灣臺18號逸意居2座

36.屯門悅湖山莊7座

37.葵涌葵涌邨綠葵樓

38.藍田康逸苑康景閣

39.沙田愉翠苑愉政閣

40.馬鞍山耀安邨耀謙樓

41.將軍澳唐明苑唐富閣

42.沙田駿景園5座

43.香港仔田灣邨田澤樓

44.長沙灣麗翠苑麗森閣

45.尖沙咀擎天半島2座

46.將軍澳新都城2期2座

47.葵涌安蔭邨嘉蔭樓

48.筲箕灣東駿苑銀駿閣

49.將軍澳頌明苑賢明閣

50.大圍新翠邨新芳樓

51.鑽石山龍蟠苑龍璋閣

52.東涌逸東一邨太逸樓

53.屯門三聖邨進漁樓低座