公務員半日「幼童陪針假」　明起擴展至津貼學校教職員

港府新冠疫苗接種率唔理想，再度出招搵細路谷針。港府上周五(19日)宣布，由今日(22日)起政府僱員於其工作日陪同3歲以下的子女或受其監護的幼童接種新冠疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」。教育局今日亦公布，在「幼童陪針假」安排下，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，由明日(23日)起於其工作日當日，每次陪同與上述同樣條件的子女或幼童接種疫苗，亦可享有「幼童陪針假」。

教育局表示，由於3歲以下的兒童 可接種3劑科興疫苗，因此有關教職員就每名兒童可獲得最多3個半天的「幼童陪針假」。為確保學校正常運作，有關教職員應預先向學校提交「幼童陪針假」的申請，並出示接種疫苗幼童的關係文件。校方在考慮不影響學生學習的前提下，根據《資助則例》、《僱傭條例》及教育局不時發出的指示所訂明的條件，按校本機制批准相關假期。

就上述教職員已在8月23日之前為其3歲以下的子女或受其監護的幼童接種疫苗，倘若能出示證明曾獲校方於其工作天批准放取無薪假期，以陪同子女或受其監護的幼童在當日接種疫苗，可追溯相關「幼童陪針假」每次不超過半天，而此類「陪針假」需在今年12月31日或之前放取，在2022年12月 31日後或相關教職員已離職，此類相關追溯性而未放取的「幼童陪針假」將自動失效，以較早者為準。而有關「幼童陪針假」並不計算於每學年最多2天的特別假期（有薪）內。