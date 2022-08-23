航空學院再辦體驗課程　逾150學生坐大灣區航空維港遊

衝上雲霄的滋味久違了!近期航空業慢慢復甦稍見曙光，由機場管理局成立的香港國際航空學院日前舉辦培訓課程，首與大灣區航空合作，安排逾150名學生暢遊維港上空，兼實地走訪機場多個角落，目的是加深學生們對航空業的認知及興趣，培育人才以應對長遠人力需求。有學生在「遊機河」後稱，對本地航空業前景有信心，目標兩年後大學畢業有意投考空姐；亦有中學生立志成為飛行護士。

香港國際航空學院今年第二度舉行的「飛行教室」。在一整天的活動內，重頭戲是90分鐘飛行體驗，學生可登上大灣區航空專機「環港遊」，欣賞久違的美景之餘，機組人員在航程期間亦分享日常職責及航機上的工作情況、航空安全等事項。課程同時安排導師，介紹機場地勤運作程序，包括辦理登機手續、行李託運、閘口登機流程、最後召集程序等；以及認識機場採用的無接觸技術及自助登機閘口，以及地勤人員通訊使用的行業術語。另外，學生們亦會實地考察機場飛行區，認識停機位設計、結構及設施，以及機場地勤設備、機場雷暴和閃電預警系統等，從而了解機場飛行區日常運作。

有份參加活動的女生袁詩惠表示對航空業深感興趣，她已在香港專業教育學院修畢航空與客運服務高級文憑。她表示，在疫情下，出國及機場實習等均悉數叫停，是次課程剛好讓她更能親身體驗航空業；惟她笑稱，兩年多無坐過飛機，格外緊張。她在新學年將就讀恒生大學新聞及傳播系，盼兩年後畢業再投考空姐。不過，她相信航空業復甦後競爭會趨激烈，尤其是疫情期間被解僱的空中服務員，或再次入行。讀中三的香港航空青年團成員黃敏匡則表示，是次課程最寶貴是首次乘搭大灣區航空，而他夢想成為飛行護士，在萬呎高空上照顧病人或傷者。香港國際航空學院2016年成立至今，已為逾18萬名學生提供培訓。除了一日課程，學院另為中六畢業生提供為期13個月的航空管理專業文憑課程，包括1個月理論課堂及12個月有薪工作實習，以及提供就業輔導及工作配對。