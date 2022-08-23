深近視幼齡化　長睇電子屏幕高代價

新冠疫情在港持續逾兩年半，本地學童經常進行網課，雙眼長時間面對電子產品，令學童近視發病率激增。有眼科醫生指，深近視在學童間愈來愈普遍及「幼齡化」，當眼球過度拉長，會增加日後患上黃斑病變、視網膜脫落、白內障及青光眼等併發症風險。眼球拉長後無法逆轉。醫生提醒，孩童階段控制近視是關鍵，新學年即將展開，學童在學習上需與電子屏幕及書本有適當距離，亦需有充足戶外活動時間，有效減慢近視加深速度。

奧比斯義務眼科醫生任卓昇表示，香港是近視患病率較高地區之一，患病率亦隨年齡上升，在8半歲的兒童中，有40%患有近視。近視成因包括遺傳及環境因素，前者是指父母若患有深近視，其子女較一般同齡人易有近視；若父母雙方都有深近視，小朋友患近視機率更是同齡人12倍。環境因素則多與缺乏戶外時間、近距離閱讀及教育水平等有關。他分享個案，今年9歲的梓豪，於4、5歲時檢查出有300至400度近視，並每年有逾100度增長，直到去年7月已有750至800度的深近視。他進行阿托品眼藥水治療後減慢了近視加深，一年間僅左眼近視增加25至50度。

深近視是指近視度數達600度或以上，眼球視軸長26mm或以上。愈年輕患上深近視，代表眼球過度拉長，組織亦愈拉愈薄，增加患上併發症風險。深近視的人，患上黃斑病變風險是一般人的約850倍，視網膜脫落風險約12倍，青光眼風險是3倍，白內障風險是5倍。新冠疫情期間，本港近視爆發式增長，任卓昇去年在香港中文大學醫學院進行學童近視研究，分析1,793名6至8歲的本地學童，發現疫情前近視發病率每年約12%，疫情期間急增至30%。近視加深速度方面，疫情前學童每年平均加深約40度，疫情期間每年加深80度；眼球拉長速度亦是疫情前的一倍半。學童戶外活動時間亦大大降低，疫情前平均每日有約1.3小時戶外活動時間，疫情期間每日戶外時間縮短至0.4小時，而電子產品的屏幕觀看時間則由每日2.5小時增至7小時。

他續稱，預防或減慢近視度數加深的方法是增加戶外活動時間，很多研究已證實，戶外光線有利控制近視，足夠的光照度可刺激眼球分泌多巴胺，控制眼球增長因子，從而減慢眼球拉長。一般來說，光照度至少要有1,000lux(光照度)始能控制近視增長，室內光照度無法達此數目，而樹蔭下光照度約3,000lux，烈日正午有約3萬至5萬lux。他建議，學童每日至少有2小時戶外活動時間，每周合共14小時。除了光線充足，戶外活動亦可減低對電子產品的依賴；而學童維持良好的閱讀習慣亦重要，建議每閱讀30分鐘便要讓雙眼休息，閱讀的距離至少有一呎，閱讀的光線要充足。