去泰國自由行　記得注意人身安全

柬緬泰等東南亞地區近日成為「賣豬仔慘案」的高危區，旅遊業恐迎來衝擊，惟旅遊界議員姚柏良表示，目前出發到東南亞的旅行團未恢復，遊泰港人多屬自由行，對業界的影響有限。旅行社亦指緬甸、柬埔寨並非本港主流的旅遊勝地，泰國則以年輕人為主，他們較少報團。

姚柏良昨日在電台節目表示，旅遊界關注「賣豬仔」事件，但事件暫時對業界影響不大，稱前往泰國的港人也是自由行，呼籲前往泰國的港人要注意個人人身安全，帶備入境處求助熱線及相關資料在身。

EGL東瀛遊以往有舉辦泰國、柬埔寨等東南亞團，執行董事禤國全表示，緬甸、柬埔寨一向並非港人的主流旅遊地點，而現時泰國的報團人數不多，泰國開關多月後，旅行團成團的人數少之又少，與日本團的情況大相逕庭。他又指，於泰國旅遊而被拐走的人不多，認為到當地旅行仍然安全，但提醒市民小心，「着數嘅嘢唔好亂攞」，而護照不應交予他人，出行前亦要向家人透露，以便家人在有需要時作出跟進。

金怡假期董事長葉慶寧亦強調，前往泰國等地以年輕人為主，多數不會跟團，事件對業界零影響。他表示若市民想安全地旅遊，可以選擇跟團，由旅行社安排行程。禤國全亦說，市民宜於持牌、有信譽的旅行社或代理商預訂行程，減低於當地被騙的危機。