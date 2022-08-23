東方日報A1：騙徒又拉一個　港豬仔愈來愈多　救人如救火

港人墮求職騙案被綁架往東南亞國家，靠每日上網詐騙他人錢財方可保命。事件曝光多日，本報派人親身到台灣採訪險被賣的「豬仔」逃生驚險過程；而本港昨終有一名脫困的「豬仔」港人成功回家，本地亦再多一名騙徒落網。另昨再多一名身陷「賊竇」被賣豬仔的港人越洋向港府求救，令受困於柬埔寨及緬甸的港人增至23人，救人如救火，愈遲一日救出，就愈多一分危險。

保安局副局長卓孝業昨於電台節目表示，再接獲多一名港人就跨國求職騙案求助，累計求助人數增至37人，而該名新求助人目前仍身陷詐騙集團總部，難以脫困，令目前柬埔寨及緬甸的求助港人增至23人，他們當中14人在緬甸，9人在柬埔寨。餘下14名求助者早前已確認安全，當中11人已返抵香港，亦有兩人按個人意願留在當地，餘下一人昨日已安全由泰國回港。

對於當局設立的求助方法被指「離地」。卓稱，日前新設網上求助專線，已接獲逾200個電話及文字訊息，惟當中只有4個與事件相關，其餘逾百條是詢問部門地址、辦公時間及如何網上打印表格等，當中更有110條惡作劇訊息，他明言稍後會跟進，呼籲市民切勿濫用以免妨礙真正求援人士。

另外，警方昨日就「賣豬仔」事件拘捕多一名29歲男子，總被捕人數增至6人。有組織罪案及三合會調查科日前交代跟進情況，上周五先後拘捕3男兩女，涉嫌「串謀詐騙」，包括其中一位骨幹成員23歲張敏懷，他們涉嫌誘騙港人到東南亞工作，估計被捕人屬同一集團。其中一名30歲男子馬智豪已被落案起訴，案件昨日在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案押後至今年10月17日再訊，期間被告被拒保釋，需要還押。

控罪指，馬智豪於今年7月在香港某地方與男子張敏懷及其他不知名人士，一同串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即不誠實地及虛假地表示若吳錫明前往泰國便可獲取100萬元泰銖，折合大約22萬港元，繼而禁錮吳錫明於緬甸，以騙取女子吳沛琳約3.5萬港元。

據悉，本案源於網上情緣騙案。男事主自去年在網上結識一名女子，其後發展成網絡情人。今年7月男事主被女方游說，以為前往泰國可獲酬100萬元泰銖，因而被誘騙出境。惟男事主抵泰後，即遭禁錮及沒收手機。及後男事主的妹妹接獲來自緬甸的來電，有人要求她支付贖金以換取釋放其兄長。最終男事主成功脫險，並返港及入院治療。

「賣豬仔」事件惹來全城關注，亦令不少人對網上招聘廣告心存疑竇，杯弓蛇影。本報記者昨日在網上討論區發現有人張貼招請香港人到日本工作的廣告，寫明不限學歷及經驗，轉職日本IT產業，就職成功會獲高額獎學金。

不少網民懷疑這是新的騙案手法，有人戲稱「到日本後會打包到緬甸KK園區」；惟亦有人指該廣告真確無比，各人眾說紛紜。

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