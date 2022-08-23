二級歷史建築保良局中座大樓落成90周年　開放日吸引近2千人參觀

位於銅鑼灣禮頓道的保良局總部中座大樓於1932年落成，由啟用至今一直是無依婦孺的安身之所，更於2009年獲政府評級為二級歷史建築。今年適逢保良局中座大樓落成90周年，亦是香港特區成立25周年紀念，保良局於上周六(20日)及本周日(21日)，於銅鑼灣總部舉行「樂遊中座開放日」，吸引超過1,700人次參與。

公眾開放日期間，保良局以多項精彩活動，包括歷史建築導賞、舊家舍參觀、親子中座古迹尋寶遊戲等，讓市民了解中座的歷史文化，另外亦有拓印體驗等藝文工作坊、保良局社會企業產品義賣、攀樹活動等，以生動有趣的方式與市民回顧中座大樓的發展，以及保良局拓展多元服務的進程。

保良局今年亦舉辦中座大樓攝影比賽，讓參加者以鏡頭捕捉這座二級歷史建築物的特色；另外亦會繼續舉辦專題展覽，展出保良局歷史博物館珍藏的歷史照片及文獻，以及珠海學院建築學系製作的建築模型與中座的歷史演變短片，回顧大樓90年間的發展。現時中座大樓上層為兒童家舍，而地下則為保良局歷史博物館、關帝廳及其他部門的辦公室，亦保留了廚房及飯堂，供應留局兒童每日膳食。