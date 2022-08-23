今日天晴酷熱　熱帶風暴「馬鞍」料今晚殺入港800公里範圍

高空反氣旋會在今日(23日)及明日(24日)為華南帶來酷熱的天氣，天文台表示，在今日上午8時，熱帶風暴馬鞍集結在碧瑤東北偏東約280公里，預料向西北移動，時速約20公里，大致移向呂宋北部。按照現時預測路徑，熱帶氣旋馬鞍會在今日日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐漸靠近廣東沿岸。本港天氣會在明日稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。周四（25日）風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大至非常大浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並盡早完成防風防雨的準備。

另外，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣，今日(23日)上午8時，天文台錄得氣溫攝氏29度，相對濕度86%；京士柏過去1小時，錄得平均紫外線指數是0.7，代表強度屬於低。酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。預測今日天晴，日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約攝氏34度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩偏西風。展望明日酷熱及有煙霞，稍後天氣轉壞，海有湧浪，晚間風勢逐漸增強，周四(25日)風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪。