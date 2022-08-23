政府助弱勢初中生脫貧　有校長關注參加者會否被標籤

為協助年輕人擺脫跨代貧窮，政府將推出「共創明Teen計劃」幫助協助劏房的初中學生，名額2000個，為期1年。香港輔導教師協會主席、中學校長何玉芬關注參與計劃的學生會否被標籤，例如參與計劃即代表住在劏房等。

由於計劃其中一個範疇是「師友配對」，何玉芬今日(23日)出席電台節目時指導師亦需要培訓，不可能假設有心參與及作為專業人士便懂得協助年輕人，尤其這個計劃下服務的年輕人，心態及情緒等都需要多些了解。她認為要解決跨代貧窮不是單靠一個活動，亦需要社會政策配合，給予年輕人多元機會及對未來有盼望。

針對計劃為期1年，同場的社聯總主任黃和平認為並不足夠，指這類導師協助的計劃，往往需要時間，讓導師與學員建立友誼關係，而過往兒童發展基金的計劃亦為期3年。他又指2000個名額不足夠，建議政府會否考慮部分參與到計劃、但未能安排到導師的學生，同樣可獲得現金支援去學習或實踐其他目標。在挑選參與的學生方面，扶貧委員會委員黃傑龍認為可考慮抽籤、每間學校派一名學生，或要求每人撰寫文章，表達希望參與計劃的原因，選出最有上進心的學生參加。