12港人蛇案喬映瑜被控兩罪　須接受隔離檢疫　案件押後再訊

12名香港人蛇於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，10人已先後由內地移交香港，當中喬映瑜於周一(22日)刑滿返港後，即被警方拘捕及起訴各一項管有危險藥物及妨礙司法公正罪。2宗案件原定今（23日）在粉嶺裁判法院提堂，但由於被告須接受隔離檢疫，故此未能出庭。裁判官應控方要求，把案件押後至8月31日再訊，若屆時被告仍未能完成隔離檢疫，將准他順延至9月6日或更早可行日子而出庭應訊。期間被告交由懲教看管。

案中被告是35歲喬映瑜、報稱無業。控罪指，她於2020年1月至8月23日期間，連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出具妨礙司法公正傾向及意圖的作為或一連串作為，即協助自己與廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

另一案的控罪指，喬映瑜於2020年1月14日，在旺角通菜街104號至116號利民大廈某室管有危險藥物，即2.98克草藥形態的大麻。

案件編號：FLCC 1104,1105/2022