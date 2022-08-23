警破網上購物及求職騙案犯罪集團　拘9人涉款66萬元

警方近日瓦解一個網上購物及求職騙案犯罪集團，其犯案手法融合網上購物及求職騙案的元素。犯罪集團首先，經由網上的求職廣告以日薪招聘急於搵工的人士，同時在網上購物平台與出售高價貨品的市民聯絡要求交易，其中貨品包括高檔的電子產品、限量版波鞋、貴價酒精飲品。其後集團安排求職人士向貨主戶口存入存入小量金錢，再以修圖軟件更改入票的金額，以蒙騙貨主，以製造成功入票的假象。集團安排求職人士收取貨品，再將貨品送到二手電訊商舖、二手波鞋店及酒莊等進行套現。警方調查發現，該犯罪集團於今年7月至8月初，涉及於本港約12宗同類型詐騙案有關，共涉金額約66萬港元。受害人金額由5000至17萬港元不等。警方經深入調查後，以「串謀詐騙」及「處理贓物」罪拘捕8男1女(17至56歲)，包括兩名有黑社會背景主腦、3名求職人士、4名店舖負責人及店員。警方調查仍在進行中，相信會有更多人被捕。

警方指犯罪集團為了博取貨主信任，初時聲稱會親身交收貨物及會以現金入數。惟騙徒約了貨主交收後，然後稱有急事，請親人或朋友代為交易。為了令貨主相信已經即時轉帳，騙徒分咐求職者將細額金錢存入貨主銀行戶口內，然後要求職人士將「入數紙」發送至犯罪集團，騙徒以透過修圖軟件修改金額後，再轉發給貨主。另一方面，騙徒要求求職人士到銀行購買禮券，然後透過「入票機」存入貨主的銀行戶口內，數額為貨物的交易金額，但禮券實際數值比貨物交易金額細。期間騙徒不斷催促貨主，加上一張偽造的「入數紙」，而貨主檢查其銀行戶口時，沒有仔細檢查餘額是否可用的結餘，最終蒙受損失。