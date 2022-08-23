教堂內摸9歲女童臀部　花甲漢認非禮判囚3個月

花甲漢被人目睹在教堂內伸手入教友9歲女兒的褲子內，因此被控非禮罪。他早前認罪，今天（23日）在西九龍法院被判即時監禁3個月。裁判官香淑嫻指，被告以60歲之齡非禮只有9歲的受害女童，加上小朋友未必能清楚表達，要揭發此類案件有一定困難，被告當時伸手入女童的褲子摸其臀部接近私處，女童明顯表示驚慌，幸有其他人發現始揭發事件。

60歲無業被告袁平權，承認於2022年5月29日，在旺角白布街11號香港聖公會諸聖座堂地下大堂，猥褻侵犯女童X。案情指，當日X坐在被告的右邊摺紙，被告先用右手摸X臀部，然後將X抱起放在自己的大腿上，再伸手進X的短褲內繼續摸其臀部。1名清潔工人目擊此情況，及留意到X看起來很緊張和焦慮，於是通知教會職員。職員趕到大堂，同樣見到被告將右手伸進X的褲子內，被告被揭發後否認非禮。X的父親當時坐在他們對面，但他稱自己當時專心為被告修理手提電話，沒有留意2人發生甚麼事。事件最終報警處理。

辯方求情指，背景報告及心理醫生報告均對被告有正面評價，被告承認自己一時衝動之下摸受害女童，現時已感到後悔。辯方又呈上與被告相識10年的教會牧師撰寫的求情信，相信今次只是單一事件。裁判官指，法庭要保護年幼女性，最終決定以6個月監禁為量刑起點，考慮到被告認罪及過往無案底，經減刑後判囚3個月。

案件編號：WKCC 1760/2022