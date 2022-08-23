環團推算去年全港巿民吃剩逾464萬個月餅　比前年升61%

中秋佳節將至，月餅是不可缺少的慶節食品，不過近年港人浪費月餅的數量卻有所增加。有環保團體今日（23日）公布有關月餅浪費問題的調查結果，發現去年全香港人共吃剩逾464萬個月餅，對比2020年的288萬個大升61%，亦推算今年全港將產生的月餅包裝組件高達7千萬件；不過在月餅包裝回收方面，則有逾70%受訪者有進行月餅包裝回收。由於大部分市民均有送禮習慣，環團建議為免浪費，應先考慮送禮對象喜愛的月餅口味後再送禮，而政府亦應參考鄰近地區，在部分節日立法規管包裝。

環保團體食德好與綠色社區於本年7月至8月期間進行了以網上問卷形式的「月餅消費及包裝廢物調查」，並成功訪問了超過300個家庭。據調查顯示，有吃剩月餅的家庭比例亦由2020年的30%上升至43%，數字上反映市民於月餅浪費問題相比疫情前更為嚴重。另外，平均每個家庭購買月餅作送禮用途較去年上升45.9%，其反映過度送禮成為月餅浪費的主因。有見及此，環團建議為免浪費，應先考慮送禮對象喜愛的月餅口味再送禮。

在調查中亦發現超過70%市民關注包裝組件及物料回收的問題，故此環團建議，生產商應將減廢納入銷售原則並於物料上印上相關標籤，以便回收。另外，喜動社區高級項目主任周子瑋表示，近年環保署未針對節日包裝進行立法監管，建議環保署於明年垃圾徵費實施前進行相關立法工作。