海關再破內河船走私貨物到澳門案　檢4300萬元貨拘一女子

香港海關繼今年6月與澳門海關聯合行動，偵破一宗利用內河船走私貨物到澳門的案件後，香港海關發現有不法分子重施故技，再利用前往澳門的內河船走私。海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧表示，本月16日，海關於西面水域進行反走私行動，成功截停一艘前往澳門的內河船，船上載有19個貨櫃，在其中12個貨櫃內起出市值逾4,000萬港元私貨，並拘捕1名涉案女子。

海關港口及海域科海域行動課區域巡邏船小組謝富明高級督察指，當晚約10時，巡邏船截查一艘報稱由香港往澳門的內河船，船上載有19個貨櫃及4男1女船員。根據船長提供的載貨艙單，貨櫃載有不同種類貨品，涉及不同收貨人，惟有關資料顯示混亂兼複雜，部分資料更不齊全和不準確。關員懷疑不法分子刻意將載貨艙單，造成複雜又混亂及資料不齊全，增加海關檢查及核對難度，以為可魚目混珠將一些沒有列入載貨艙單的貨品，混雜於貨櫃內蒙混過關。經搜查，海關於12個櫃內起出私貨。

海關有組織罪案調查科特別調查第三組督察周俊雄稱，在12個貨櫃內發現超過12萬件

私貨，包括8.8萬件化妝品、超過一噸花膠、3,000多件罐裝品、及2.5萬件電子零件、電子產品、藥物及食品，總值逾4,300萬港元。海關單在一個報稱載有護膚品的貨櫃內，搜獲1,500隻觀賞用的寄居蟹。今次檢獲的貨品繁多，相信除運往澳門本地市場外，不排除會轉運到內地。電子產品中，包括幾百本全新電子書，裏面沒有不法內容。海關就私貨來源深入跟進調查後，已鎖定一批與走私有關的寄貨人公司，並迅速拘捕寄貨人公司的一名49歲女負責人。跟進調查進行中，不排除再有涉案人被捕。