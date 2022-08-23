內地設學生入境名額　便利北上開學　須8.26前填表申請

為協助本港學生入境內地，以入讀內地的高等院校，教育局局長蔡若蓮將於今日(23日)公布有關便利措施的詳情，指廣東省當局已將香港學生納入粵港澳陸路口岸人文關懷通道，增加香港學生獲得前往深圳或珠海名額的機會，亦會調動隔離酒店配合，經中央政府積極協調後，開辦來往香港及各城市的載客航班將會增加，容許香港學生優先訂票，以疏導需要乘搭飛機前往內地有關城市升學的學生。此外，政府正與澳門政府商討，若有需要可讓學生經澳門隔離，再由拱北關口或經澳門機場前往內地，加快疏導同學加快北上開學的需要。

以上安排預料有效照顧大部分前往內地就學的學生需要，如有少數同學未能及時到就讀院校報到，在國家教育部的協調下，內地院校會採取靈活措施，保留同學入學資格，以及作出網上學習安排。特區政府會全面配合上述措施，以協助學生前往內地就學，政府已備電子表格，供有意利用上述措施的同學填寫及提交，以便政府作出安排，呼籲有需要的同學及早填寫表格，並在本周五(26日)前完成。特區政府收到表格後，會整理及推送內地有關當局，以作身份核實及便利安排，當程序完成並有結果後，政府會在接獲內地政府通知後，透過電郵通知學生。