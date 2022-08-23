政Whats噏：首批副局長上任約2個月　仍未上載利益申報

有關多名副局長及政治助理嘅利益申報，特首辦稱仍在處理中。

新一屆政府上任至今約2個月，分別喺7月1日同埋7月22日委任多名副局長同埋政治助理，全數上任逾1個月，但網上仲未見利益申報。其實局長都係上任後逾1個月先上載申報，有乜嘢需要拖咁耐呢？睇翻上年，行政長官、各司局長、行政長官辦公室主任、行政會議成員就任後嘅首份個人利益申報資料，喺上任1個月已上載政府網頁供公眾查閱喇。

港府喺7月1日委任4名副局長同2名政治助理，包括商務及經濟發展局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、勞工及福利局副局長何啟明，同政制及內地事務局副局長胡健民。睇翻各政策局嘅網頁，商經局、政制局、勞福局未有副局長嘅利益申報，財庫局上載嘅副局長利益申報就係上年嗰份、未有更新。

而港府喺7月22日委任嘅8名副局長，同埋11名政治治理嘅利益申報亦未見蹤影。至於15位局長同6位司長、副司長，港府喺8月11日提供佢哋嘅利益申報，但都超過1個月時間先至上載喎。

東網就此向特首辦查詢，特首辦回覆話處理緊副局長嘅申報，當處理完畢就會喺網頁上載相關資料，未能告知幾時先有得查閱。之不過，首批副局長同局長一樣，都係7月1日履新，點解局長就有上載申報，而副局長就冇呢？