兩男女涉「賣豬仔」騙案被起訴　官拒保還押10月再訊

港人墮求職騙案被「賣豬仔」往東南亞國家事件愈揭愈多。當局開始追查「賣豬仔」案詐騙集團，直至昨日共拘捕6人，當中1人已被落案起訴。目前再多1男1女被控串謀詐騙罪，包括被指是骨幹成員的23歲男學生，及被指在社交平台Facebook發貼文招攬他人到泰國打工的27歲女子。兩案今日(23日)同在東區法院提堂，2名被告均毋須答辯，裁判官把案件押後至今年10月17日再訊，以待警方進一步調查。期間2人均被拒保釋，須要還押。

2名被告分別是23歲學生張敏懷，以及27歲財務秘書岑夢詩。他們同被控於今年7月在香港某地方與男子馬智豪及其他人，一同串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即不誠實地及虛假地表示若吳錫明前往泰國便可獲取100萬元泰銖，折合大約22萬港元，繼而禁錮吳錫明於緬甸，以騙取女子吳沛琳約3.5萬港元。據悉，張敏懷曾陪同男事主到香港機場，岑夢詩則負責網上招聘。

據了解，本案源於網上情緣騙案。男事主自去年在網上結識一名女子，其後發展成網絡情人。今年7月男事主被女方游說，以為前往泰國可獲酬100萬元泰銖，因而被誘騙出境。惟男事主抵泰後，即遭禁錮及沒收手機。及後男事主的妹妹接獲來自緬甸的來電，有人要求她支付贖金以換取釋放其兄長。最終男事主成功脫險，並返港及入院治療。而涉案的另一名男子馬智豪，於昨日(22日)已於東區法院提訊，其案件同樣押後至10月17日再訊。

案件編號：ESCC 1616,1618/2022