元朗南首期工程下周一展開　料供逾3萬住宅及1.3萬職位

商議近10年的元朗南發展計劃，終於上周六(20日)完成收地。土木工程拓展署今日(23日)與同利工程公司簽署價值約1.32億港元的合約，並將於下周一(29日)展開元朗南第1期發展工地平整及基礎設施工程，預計於2025年完成。署方表示，元朗南發展完成後，將提供約32,900個住宅單位，以容納約98,700名新增人口，並提供約13,700個就業職位。

當局稱，元朗南發展將會是未來其中一個主要土地供應來源，以助應付中長期的房屋發展需要。而且，元朗南發展是繼古洞北、粉嶺北新發展區及洪水橋、厦村新發展區後所開展的第3個新發展項目，亦是北部都會區內主要土地發展地區之一，其定位為元朗新市鎮擴展部分，位處元朗公路、公庵路及大欖郊野公園之間，主要涵蓋唐人新村及大棠地區，佔地約224公頃，包括185公頃擬作新發展的用地，其餘39公頃則保留現有住宅群或道路、渠道，以及劃作農業用途及綠化地帶。

合約中主要工程包括，為發展區內約3.3公頃土地進行土地除污在內的工地清理及平整，以在2024年年底提供已平整的土地興建公營房屋。另外，署方將陸續推出元朗南第1期發展的其他工程合約。