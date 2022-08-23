陳南昌紀念學校風波未平　文憑教師獲委署任校長惹議

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波仍未平息，前校長黃麗婷被解僱，據悉法團校董會於昨晨(22日)舉行教職員大會，教育局亦有派人列席，並宣布委任1名資深老師為署任校長，惟他目前仍是文憑教師，被質疑能否接任該職位；另外亦聘任1名退休的群育學校校長帶領校內的「校政專責工作小組」，監督處理開學事宜，而全體常任合約教師亦獲續約，預計將有多名教師加入學校教職員團隊。

該校法團校董會昨晚發出聲明，指已委任資深老師黃錫培為署任校長，並聘任群育學校前校長胡忠興，帶領學校新成立的「校政專責工作小組」，該小組由數名校董、署任校長及數名教師組成，負責處理開學事務，以及監察現任行政委員會的工作。另外，校董會指學校全體常任合約教師已獲續約，亦有多名教師正在聘任階段，預計新學年能加入學校團隊。

據了解，黃錫培目前仍是文憑教師，最快下個月始轉任為學位教師，校方署任他為署理校長，此舉或牴觸教育局規定，局方有權否決該任命；亦有人指他沒有行政工作經驗，更沒有修讀相關學校管理課程，質疑他未必獲教職員認同。教育局非常重視有關學校的情況，並派員深入了解及嚴肅跟進，局長蔡若蓮今日(23日)重申，辦學團體有責任確保學校運作，包括人事、行政、財務等方面的管理；而所有教職員包括校長亦有專業責任履行職責，配合辦學團體及校董會要求，做好教育質素及課程落實。