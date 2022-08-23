5人被控2019年旺角藏武器企圖破壞　1女生獲簽保守行為了事

2019年10月27日下午，有示威者在旺角亞皆老街近染布房街一帶聚集，期間多處有堵路、破壞公眾設施及阻塞通道等行為，及後多人被捕。時隔逾2年後，警方於今年6月重新拘捕其中5名男女，分別控告他們管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產等6項控罪。案件今午（23日）在九龍城法院再訊，其中一名女被告同意以1500港元自簽保守行為18個月，獲撤銷控罪，餘下4名被告暫毋須答辯。裁判官崔美霞把案件押後至9月26日再訊，以待辯方索取法律意見，並批准4名被告以原有條件保釋。

今同意簽保守行為的被告為女子彭海兒（21歲、學生），餘下4名被告則為女子馮詩詠（18歲、學生）、男子梁翰堯（24歲、學生）、男子朱啟輪（38歲、無業）及女子陳詠琪（23歲、學生）。彭被控於2019年10月27日，在香港九龍何文田亞皆老街117號至121號外保管或控制1罐黑色噴漆及1罐紅色噴漆，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用或准許他人使用上述物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。馮被控在同日同地保管或控制1把黑色士巴拿；梁被控於同日同地保管或控制1把士巴拿，1把玻璃膠槍連玻璃膠、1罐黑色噴漆、3管強力膠、1把六角扳手和1把鉗子。梁亦被控於同日同地的公眾地方，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即1個能發出雷射光束的裝置。被告朱啟輪，被控於同日同地的公眾地方，無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即2個能發出雷射光束的裝置。被告陳詠琪被控於2019年10月27日，在香港九龍何文田亞皆老街113號外保管或控制1罐黑色噴漆及1把六角扳手，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用或准許他人使用上述物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

彭的同意案情指，案發當日下午，旺角亞皆老街近染布房街一帶有5至6名人士把欄杆放在行車道作堵路之用，及後警方到場驅散。警長53381在旺角亞皆老街截停彭，當時彭身穿黑衣及戴灰色口罩，警長以涉嫌參與非法集結及使用物品遮掩面部拘捕彭。彭被帶到警署，在其背囊找到1罐黑色噴漆及1罐紅色噴漆及4支生理鹽水，警方再以管有物品意圖損壞財產罪宣布拘捕，被告於被捕後一直保持沉默。

案件編號：KCCC 1546/2022