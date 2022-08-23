公院添8病人4員工確診　亞博館暫收10患者料來日續增

新冠肺炎單日確診再破6,000宗，本港疫情遠未見底。醫院管理局今日(23日)表示，再新增10宗死亡個案，死亡累計達9,407人；而東華醫院及大埔醫院亦相繼出現病人感染群組，當局正調查上述病房個案的關連。另外，亞博的隔離設施已於昨日(22日)起啟用，提供200張病床接收新冠患者，醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業醫生表示，截至今早9時，暫時亞博中心已接收10名患者，但料接收病人的數目必然再增加。

公立醫院病例方面，東華醫院內科男女綜合病房共7人染疫，其中1名56歲男病人於上周五(19日)發燒後驗出確診，及後該病房再多3名男病人染疫，年齡介乎57至63歲，目前4名病人均已送往瑪麗醫院及馮堯敬醫院作隔離，情況穩定。院方其後為相關員工做核酸測試，發現多1名員工及2名學護確診，工作時有穿合適防護裝備；至於大埔醫院亦有5人染疫，包括最先確診的1名85歲骨科康復女病房病人，其於前日(21日)證實染疫，經院方接觸追蹤後，再有3名年齡介乎54至95歲的病人，及1名員工確診，該4名病人均已轉到其他醫院隔離。

另外，醫管局表示，現約有2,200張病床，由於已啟動第3階段病床調動計劃，醫院病床估算可應付多一倍，以目前大概每日300宗入院計，預料將可提升至應付每日600宗新增入院病人，不過強調數字是參考。其續指，應變預案將有第4階段，將進一步調動病床及設立定點醫院。另外，受影響的非緊急服務，主要集中在非緊急手術及入院檢查方面，現時服務調校大概為2成左右。