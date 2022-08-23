防疫措施周四起延長14天　黃碼人士可參與企業會議及展覽

新冠肺炎疫情未平，港府今日(23日)宣布，本周四(25日)起至下月7日期間，大致延續現行社交距離措施，並調整有關進入場地的限制，允許「疫苗通行證」被區分為「黃碼」的人士，周四起在符合特定要求下參與「企業對企業」會議及展覽。

政府解釋考慮到業內人士參與「企業對企業」專題貿易展覽及有關活動的性質與上班類同，並有別於其他大規模羣組聚集，在平衡了社會及經濟活動的需要後，故當局會由本周四起調整有關進入場地的限制，在符合特定要求下，讓從海外地區或台灣抵港人士在被區分為「黃碼」期間，可參與「企業對企業」會議及展覽。至於其他涉及較多本地公眾人士參與的大型會議及展覽，相關舉辦機構亦可向政府提出申請。政府在審視相關情況後，如認為情況合適並對香港經濟發展有裨益，可考慮提供便利安排。

另外，政府提醒須使用「驗證二維碼掃瞄器」的處所負責人/管理人，除應已更新其掃瞄器的流動應用程式至最新版本，即4.4.0或以上版本，亦應不遲於今日確保相關流動裝置在處所的營業時間內維持網絡連線狀態，透過無線網絡或數據卡均可，從而能準確辨識顧客/訪客是否屬於被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士。