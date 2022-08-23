餐飲高層被勒索案　押後至10.11裁決

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，控辯雙方今（23日）午在區域法院作結案陳詞。辯方指，被告主觀地相信男事主承諾會包養她，但即使被告提起金錢和相片，意圖亦只是引起事主注意，並非有意勒索。控方則指，事主不曾許下金錢承諾，被告案發時發給事主訊息，顯示出她是利用照片威脅事主，與分手費等無關。案件押後至10月11日裁決。

被告黃莎莎（32歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。辯方陳詞指被告在案發時發訊息給X只為引起他注意。辯方又提到X作供時，一度稱被告貪錢及被要求到醫院為她支付醫療費用，惟X在去年2月至5月曾安排被告到私家醫院求診，並主動為被告付款，辯方批評X證供不盡不實。

控方則指辯方對X的批評不影響其整體可信性，X的關鍵證供仍是可信可靠。控方續指，X不曾承諾過給予被告金錢。而且被告案發時曾發訊息給X，指「要相片？得，無問題，50萬。」控方指這代表X不曾許下金錢承諾，被告是利用照片威脅X，與分手費等無關。控方又指被告庭上聲稱和X首次性交時，是遭到X強姦，惟被告事後曾發訊息指「毫無所謂咁俾你。。。」及拍下兩人親暱相片，故控方指被告的供詞不可信。

案件編號：DCCC 1146/2021