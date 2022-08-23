14條舊公屋邨具重建潛力　團體料增3.5萬單位　促提當局前規劃

許多舊公共屋邨均日漸老化，急需重建。有團體今日(23日)公布有關舊屋邨重建研究，認為房屋委員會及香港房屋協會轄下14條舊屋邨有重建潛力，經估算後料最多可增加約3.55萬個單位。當中彩虹邨已有逾半世紀歷史，更多次發生石屎剝落等嚴重樓宇安全問題，惟至今未獲重建，原先在附近可作重建安置之用的大磡邨項目最後被轉為綠置居之用，導致錯失重建良機。團體建議政府應提前規劃重建多條老舊屋邨，而非只着眼於縮短公屋輪候冊時間。

公屋聯會關注公屋重建聯席分別就房委會及房協轄下的和樂邨、石硤尾邨、彩虹邨、南山邨、富山邨、健康邨(第三期)等14條老舊屋邨進行重建可行性研究，而相關屋邨樓齡介乎42至70健之間，極待重建。其中彩虹邨樓齡為58至60年，近年經常出現石屎及天花混凝土剝落等意外，威脅居民人生安全，不過原先可作為原區安置的大磡邨項目被轉為綠置居項目，錯失重建機會，聯席建議可做用宏照道公營房屋發展計劃第二期作為接收屋邨，並進行分期重建，否則未來將難以找到安置屋邨，為彩虹邨啟動重建工作。

除彩虹邨外，石硤尾邨及富山邨亦有類似「錯失重建良機」的問題，聯席建議政府應提前規劃市區土地用於安置重建，否則未來市區土地用盡，將難以再有位置作安置；另提出10年重建時間表建議，提議其中8條舊屋邨有條件優先在前5年重建。