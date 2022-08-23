近7成基層家庭難以應付防疫支出　團體促政府提供資助及情緒支援

新冠疫情持續近3年，不少基層家庭在多方壓力下，生活更加困難，有團體早前訪問了逾650個育有子女的基層家庭，了解其抗疫期間的生活及情緒狀況。近70%受訪家庭表示對持續防疫抗疫支出感到困難，即使領取書簿津貼或在職家庭津貼仍然面對苦況，而且疫情下收入大減，總收入10,000港元或以下的家庭抑鬱、焦慮及壓力指數均達到嚴重水平。團體促請政府向基層家庭提供持續抗疫支援及情緒支援。

港九勞工社團聯會婦女事務委員會及勞聯智康協會，於本年5月24日至7月15日期間，開展「育有在學子女基層家庭生活狀況問卷調查」，成功訪問659個育有在學子女的基層家庭。整體調查顯示，68%受訪家庭表示對持續防疫抗疫支出感到困難。雖然分別有64%及37%的受訪家庭已經領取書簿津貼及在職家庭津貼，但仍有高達70%的上述家庭感到經濟困難。

情緒調查方面，根據具國際權威的「一般健康問卷GHQ-12」，總收入10,000港元或以下的家庭抑鬱、焦慮及壓力指數分別有10.86、9.95及12.15分，屬偏向嚴重及臨近非常嚴重的水平。勞聯促請政府向基層家庭提供持續抗疫支援，例如口罩、快速檢測及其他抗疫用品，並向全港中小學及幼稚園生提供一次性額外學生抗疫津貼，更可增撥資源發展線上精神健康服務平台，以擴闊市民求助的渠道。