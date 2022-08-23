兩無註冊類固醇藥　驗出含未標示西藥　天水圍中年漢被捕

兩款類固醇藥物「澳洲康樂堡全方位皮膚軟膏第三代配方」及「澳洲康樂堡全方位皮膚軟膏第五代配方」，被驗出含有禁藥「二丙酸倍他米松」，且產品懷疑屬未經註冊藥劑製品。衞生署跟進市民投訴在天水圍一間藥房購得上述產品樣本進行化驗，並於今日(23日)展開行動，期間1名40歲男子涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。

衞生署續指，待調查完成後，會就檢控事宜徵詢律政司的意見，署方亦會將個案轉介香港藥劑業及毒藥管理局，以考慮是否需要採取紀律行動。署方強烈呼籲市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予衞生署位於灣仔的藥物辦公室進行銷毀。

「二丙酸倍他米松」是用於治療炎症的類固醇藥物，其副作用包括有滿月臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「二丙酸倍他米松」的產品均屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。