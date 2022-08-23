1男7女童黨涉欺凌14歲女童　承認非法性交及襲擊等10罪

14歲女生去年到一間酒店與網上認識的朋友玩遊戲時，被獲勝的朋友指令要與房內一名18歲男生性交。性交後該女生到另一間酒店，房內有女童得悉女生曾與該男生性交後懷恨在心，繼而對女生施虐，包括毆打她、脫掉其衣服、在她身上倒尿液，更將拖鞋放入其陰道等且拍攝片段。最終涉案只有14至18歲的1男7女分別被控促致年齡在21歲以下的女童與人非法性交、襲擊致造成身體傷害等共10罪。各被告早前認罪，今(23日)有部分被告在九龍城法院接受判刑。裁判官崔美霞指案情嚴重，並接納有關報告建議，判處男被告進入更新中心，及另外2名已過16歲女生則進入教導所。

5名不足16歲的匿名女被告方面，2人分別被判入更生中心及24個月感化令，另外2人先提取相關報告還押至9月6及13日判刑，餘下的1人則早於於7月28日已被判24個月感化令。涉案被告分別為符志權（18歲、學生）、女子袁芷欣（17歲，學生）、女子韓慧婷（18歲、學生）及另外5名匿名女被告。符被控於2021年8月20日，在尖沙咀漆咸道南百樂酒店1133室與14歲女童X非法性交。袁、韓及5名不記名被告被控於同日同地促致X與符非法性交；及於同日，在尖沙咀漆咸道南最佳盛品酒店503房內襲擊X致造成其身體受傷害。袁另被控管有及發布兒童色情物品。韓另被控煽惑X作出嚴重猥亵作為。該5名匿名女被告另被控發布兒童色情物品、盜竊及刑毀等罪。

案情指，案發時14歲的X通過Instagram認識韓及袁。案發當日凌晨1時許，袁帶X到百樂酒店與符、袁和另一名男子玩遊戲。袁獲勝並要求X與符發生性關係。符和X同意發生性關係，袁留下一個避孕套後離開該房間。當日下午，袁與其中一個匿名被告及另一名13歲女童將X帶到最佳盛品酒店。韓和另外4匿名被告亦在房內，其中一人因X與符發生性關係，對X懷恨在心。其後全部女被告開始襲擊X，袁邀請在場人士打X，韓襲擊X並讓X脫掉衣服作猥褻行為。有匿名被告在X上倒尿液、水和潤滑劑，又拍打及腳踢X，讓X舔鞋底。亦有匿名被告襲擊X，踢她眼睛，將她推到牆邊，又從X的身上取走現金8000港元、在X身上倒水，及將拖鞋放入X的陰道內。當中亦有區匿名被告損壞X的手機及讓X舔她的運動鞋底部，且有匿名被告在施襲期間以手機拍攝片段。

案件編號：KCCC 1424/2022