政Whats噏 : 颱風迫近恐杏花邨變災區　梁熙促當局加建防波堤

強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，路徑同5年前曾掛10號波嘅超強颱風「天鴿」相似，而每逢颱風襲港，東面臨海嘅杏花邨都會首當其衝成為「災區」。為免當年水浸造成損失嘅情況再現，議員梁熙今日(23日)協調東區民政處、渠務署等多個部門代表，到杏花邨現場跟進防風工作進度。梁話各方前線人員正做緊防風準備，但認為治標不治本，促請當局盡早落實防洪改善工程，包括加設弱波石同加建防波堤。

梁熙話各方前線人員陸續喺沿海各座安裝擋水板、康文署亦安排聽日(24日)喺屋苑旁嘅政府公園裝板。當局亦會監察實時水位，一旦超越警戒線3.5米，就會通知管理處同其他部門加強應變等。

不過，佢認為只靠擋水板始終治標不治本，最重要嘅都係盡早落實防洪改善工程。可惜據早前土拓署委託嘅顧問意見，只建議提升海堤同加建擋浪牆，未提及喺岸邊加設弱波石同加建防波堤，多年來危機一直拖延，未見解除。

發展局早前回覆佢嘅質詢時，承諾5年內會落實推展改善工程同管理措施，佢希望當局以保障高風險沿岸居民生命財產前提下，盡快落實加設弱波石同加建防波堤嘅治標措施。